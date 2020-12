Domani 10 dicembre ricorre la Giornata mondiale dei diritti umani, una data scelta per ricordare la proclamazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione universale dei diritti umani, avvenuta appunto il 10 dicembre del 1948.

Per l'occasione, l'Amministrazione Comunale di Itri illuminerà di giallo, nella serata di oggi ed in quella di domani, la scalinata di Piazza Pertini.

"Una maniera, ancorché simbolica, per indurre ad una riflessione su tematiche importanti, in un'epoca in cui peraltro troppo spesso si assiste, inermi, a sopraffazioni di diritti, di libertà ed in definitiva di individui - spiega il sindaco Fargiorgio - Un modo per sancire alcuni principi sacrosanti, quali la pari dignità tra gli individui ed il valore intrinseco, ed inviolabile, di ciascuna persona. Due anni fa, abbiamo consegnato ai bambini delle nostre scuole un libricino in cui accanto alla Dichiarazione universale dei diritti umani compare anche la nostra Costituzione. Mi auguro che esso sia servito per iniziare i cittadini del domani ad una riflessione sul valore della vita, dei diritti e delle libertà anche degli altri. E sulla necessità che essi coesistano, rispettosamente, con i propri diritti e libertà.

Lo dico specialmente in un momento come quello attuale in cui molti nostri diritti fondamentali sono in qualche modo compressi per far fronte all'emergenza epidemiologica; ciò deve acuire in tutti noi il senso di agire in maniera più responsabile, capendo che la nostra salute e la nostra sicurezza sono beni preziosi, ed irrinunciabili, tuttavia profondamente legati a quelli degli altri, che meritano egual rispetto".