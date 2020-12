"Volevamo offrire un Natale diverso sperando di uscire presto da questa emergenza che non avremmo mai nemmeno immaginato. Luci per risollevare gli animi e per far sorridere grandi e bambini". Le ha presentate così l'assessore al decoro Emilio Ranieri, sul suo profilo social, le luminarie natalizie 3D, che hanno debuttato già lo scorso anno ma in questo 2020 così difficile da mettere alle spalle, sono state arricchite e aggiunte all'ormai tradizionale albero donato dall'imprenditore Giuseppe Esposito, coperto di luci dorate e di filari azzurri. Tra le nuove luminarie in 3D in piazza del Popolo ci sono grandi fiori, farfalle, funghi, pinguini e un orso polare. Perché passeggiare col naso all'insù ammirando le luminarie come un bimbo mentre passeggi per respirare l'aria delle feste, o cerchi il giusto regalo di Natale per parenti e amici è quello che già in tante città, Torino, Bologna, Salerno e la vicina Gaeta, si può fare da anni. Ma aggiungere installazioni luminose particolari per rendere più caldo e speciale il clima delle feste, è una possibilità che indubbiamente rende il clima più piacevole per adulti e bambini, come testimoniano i commenti, le foto e i selfie che stanno inondando i social. Illuminazioni particolari sono state installate, anche nelle altre piazze principali della città, da Piazza Quadrata a piazza Roma e piazza Santa Maria Goretti ma anche nei borghi, sul litorale e alla stazione di Latina Scalo, per un totale di circa 87mila euro spesi per addobbare la città e restituire un po' del calore e della magia delle feste, già ridimensionate dal fatto che non saranno possibili mercatini all'interno della ztl e neanche altri eventi in osservanza alle regole Covid.