Il sindaco è stato invitato ad intervenire proprio dal direttore generale della Asl, Giorgio Casati, in quanto il contributo di Coletta è risultato determinante per la progettualità. "Queste unità mobili oggi si focalizzano sul Covid, ma ci sarà una conferma del modello a fine pandemia nell'ambito del progetto di gestione dei pazienti cronici".

"Era un'esigenza diffusa, ormai da molti anni, e la sua attivazione è molto importante. Il Covid ci ha fatto soltanto accelerare su un focus su cui eravamo già fortemente impegnati". Parole del sindaco di Latina, Damiano Coletta, intervenuto questa mattina nella conferenza della Asl sui nuovi progetti relativi alla sanità pontina, focalizzando l'attenzione in particolar modo sulla nuova sanità di prossimità attraverso le cosiddette Usca, ossia le Unità Speciali di Comunità Assistenziale.

