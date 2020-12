Approvati oggi dalla Giunta della Regione Lazio l'analisi di fattibilità e il project review del corridoio intermodale Roma-Latina e del collegamento Cisterna-Valmontone.

"Al documento approvato oggi in Giunta è necessario premettere che come assessorato ho più volte incontrato le parti interessate, dai Sindaci del territorio ai Comitati ribadendo da una parte la necessità delle due opere e l'attenzione posta su di esse dalla Regione, dall'altra l'opportunità di una revisione del progetto. Il provvedimento è frutto del lavoro del Tavolo Tecnico costituito da Regione Lazio, Ministero, ANAS e Autostrade del Lazio e persegue tre obbiettivi: minor consumo di suolo, razionalizzazione degli investimenti suddividendo ogni fase dell'opera in lotti funzionali, riduzione dei costi di realizzazione per contenere le tariffe di pedaggio".

Così in una nota Mauro Alessandri, Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio , Mobilità della Regione Lazio.

"Le due opere, come ribadito anche dalla Ministra De Micheli pochi giorni fa, rimangono prioritarie per il Governo e per la Regione Lazio. Per l'autostrada Roma-Latina è stato individuato un percorso normativo e amministrativo che non richiede commissariamento e nei giorni scorsi si è costituito il consiglio di amministrazione della nuova società autostradale, con soci Anas e Regione Lazio, che provvederà alla realizzazione dell'opera. La bretella Cisterna-Valmontone sarà invece commissariata secondo quanto previsto dal decreto Semplificazioni per le infrastrutture complesse sotto il profilo progettuale e con particolari difficoltà sotto i profili dell'esecutività o criticità delle procedure tecnico-amministrative. – conclude l'assessore regionale - Concordiamo inoltre con la decisione del MIT di scorporare le due opere, decisione che eviterebbe l'applicazione di un pedaggio sulla Cisterna-Valmontone che, a questo punto, si qualificherebbe non più come arteria autostradale ma come superstrada."