Il Comune di Bassiano si candida con il progetto "Paesaggio di Comunità" a rappresentare l'Italia al Premio del Paesaggio d'Europa, indetto con cadenza biennale dallo stesso Consiglio – come previsto dall'art. 11 della Convenzione Europea del Paesaggio – ha costituito e costituisce un'importante occasione di promozione e divulgazione dei valori connessi al paesaggio, una delle risposte positive alle aspettative del Consiglio d'Europa nei confronti del nostro Paese, coerentemente con gli impegni assunti a Firenze nel 2000, all'atto della sottoscrizione della Convezione Europea del Paesaggio.

Pertanto, anche in occasione della VII Edizione del Premio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT) ha avviato una ricognizione delle azioni esemplari attuate ne territorio italiano, al fine di individuare una ricognizione delle azioni esemplari attuate nel territorio italiano, al fine di individuare la Candidatura italiana al Premo del Paesaggio del Consiglio d'Europa.

"Come comunità abbiamo sempre operato per il paesaggio del nostro paese, nel senso più ampio del suo significato, come Paesaggio Bassiano" interviene il Sindaco Domenico Guidi "la tutela ambientale e del nostro bene comune, come amministrazione l'abbiamo integrata con il sociale e già siamo considerati come una best practice a livello nazionale, ora ci proponiamo a livello europeo"