Quest'anno la premiazione si è tenuta in videoconferenza, la targa sarà formalmente recapitata al Comune di Fondi nei prossimi giorni.

Fondi, con 84,40 %, è risultato il primo comune del Lazio per raccolta differenziata nella categoria città con 5.000/50.000 abitanti. A ricevere il prestigioso riconoscimento, attribuito ogni anno da Legambiente nell'ambito dell'Ecoforum, l'assessore all'Ambiente Fabrizio Macaro.

