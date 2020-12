Il locali del Centro Anziani nel quartiere San Valentino ai medici di medicina generale di Cisterna per effettuare i tamponi ai propri pazienti.

A seguito dell'esigenza di collaborazione manifestata dal Servizio Sanitario Regionale e dal direttore del Distretto socio-sanitario LT1, Belardino Rossi, per fronteggiare l'emergenza sanitaria, l'Amministrazione si è adoperata per dotare i medici di medicina generale di locali adeguati per la somministrazione dei tamponi. L'amministrazione ha, infatti, concesso e reso adeguati all'esecuzione dei tamponi i locali del Centro Anziani sito presso il Centro Polivalente nel Quartiere San Valentino e attualmente inutilizzato a causa dell'emergenza Covid.

Ha inoltre predisposto a servizio dei medici operanti spazi riservati per scopi organizzativi, un collegamento wifi ed una postazione PC per la tempestiva trasmissione dei dati. Tramite il C.O.C. è stata inoltre coinvolta la Protezione Civile per la gestione logistica del servizio e la Cisterna Ambiente per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti. L'amministrazione sta, inoltre, predisponendo la procedura per adeguare i locali dell'ex centro per disabili Agorà, affinché possano essere utilizzati, a tempo debito, per la somministrazione dei vaccini.

"Era una cosa importante da fare – dichiara il sindaco Carturan – e l'abbiamo fatta rapidamente oltre che nella maniera più efficace. Tanto bene che ci è valso l'encomio della ASL. Pertanto, ringrazio il direttore Belardino Rossi per la disponibilità, il personale degli uffici comunali che si sono adoperati per raggiungere l'obiettivo ed invito i cittadini ad usufruire del servizio presso i propri medici di base."