Tutti gli operatori sanitari del servizio di soccorso della Croce Bianca passano alla Heartlife Croce Amica. Una decisione che avevamo già preannunciato e che è maturata ufficialmente in seguito al secondo incontro tra le ditte coinvolte nel "caso ambulanze" - di fatto l'estromissione dal servizio di emergenza della Croce Bianca da parte della HL Croce Amica per presunte inadempienze - e le organizzazioni sindacali che avevano come obiettivo primario la tutela del personale. Intorno al tavolo, venerdì sera, c'erano i rappresentanti della Croce Bianca Srl, della Heartlife Croce Amica, la FP Cgil Roma e Lazio, la FP Cgil Frosinone-Latina, la Cisl FP Lazio, la Uil FPL e Impresa - Associazione dell'industria e delle piccole e medie imprese. «A seguito della nota dell'Ares 118 inviata alla mandataria Heartlife Croce Amica e alla Croce Bianca Srl - si legge nel verbale di accordo -, le organizzazioni sindacali, a tutela dei livelli occupazionali e salariali dei lavoratori impegnati nel lotto numero 2 dei servizi di emergenza urgenza 118, hanno chiesto e ottenuto l'incontro con la mandataria e la Croce Bianca. A seguito della nostra richiesta di mantenere gli stessi patti e condizioni i dipendenti impiegati nel suddetto lotto (Latina Q4, Latina scalo, Latina via degli Osci, Sonnino, Cori, Aprilia e Cisterna) la Heartlife Croce Amica dichiara la propria piena disponibilità ad assorbire tutto il personale impiegato alle medesime condizioni contrattuali e normative».

Le parti, dunque, hanno stabilito che i lavoratori oggetto del cambio di gestione passeranno alle dipendenze di Heartlife Croce Amica senza soluzione di continuità entro le ore 00.01 del 22 dicembre. I lavoratori verranno assunti considerando superato il periodo di prova, a tempo indeterminato CCNL ANPAS con le medesime mansioni, qualifica, categoria e posizione economica, medesimo monte ore contrattuale individuale, mantenendo l'anzianità maturata e maturanda a fini di progressioni economiche. «Le parti - si sottolinea nel verbale di accordo - convengono che i lavoratori rassegnino le dimissioni volontarie con contestuale assunzione da parte di Heartlife Croce Amica. Croce Bianca si impegna nelle more di quanto previsto dalle corrette procedure di cambio appalto a non richiedere ai lavoratori il mancato preavviso e si impegna anche a retribuire le spettanze economiche stipendiali compresa la tredicesima mensilità nel rispetto dei tempi previsti dal CCNL applicato».

I lavoratori assenti alla data del passaggio per motivi di malattia, maternità, infortunio e congedi, e aventi diritto alla conservazione del posto, resteranno alle dipendenze della Croce Bianca e passeranno a quelle della Heartlife Croce Amica al termine degli eventi che hanno determinato la loro assenza. «Heartlife, quale mandataria - continua il verbale - dichiara che le postazioni di Cori, Cisterna, Aprilia e Sonnino verranno gestite da San paolo della Croce e che i lavoratori passeranno alle dipendenze di quest'ultima società alle condizioni pattuite nel presente verbale». Croce Bianca, dal canto suo, ha dichiarato che la sottoscrizione del verbale «non determina accettazione o acquiescenza rispetto all'estromissione posta in essere che sarà impugnata nelle sedi opportune e che la sottoscrizione viene effettuata al fine di garantire l'esclusiva tutela lavorativa dei dipendenti oggetto del cambio di appalto».