Innovazione, identità delle istituzioni culturali nell'era della multimedialità, nuove forme di comunicazione, accessibilità e novità normative: sono questi i temi che verranno affrontati nella seconda edizione di "Museo 4.0", il percorso formativo - in videoconferenza - dell'assessorato alla Cultura, Sport e Turismo del Comune di Latina per i professionisti museali operanti nel territorio provinciale di Latina.

Il percorso sarà inaugurato martedì 29 dicembre, alle 11, con gli interventi della direttrice della Galleria Nazionale D'Arte Moderna di Roma Cristiana Collu e dell'assessore alla Cultura del Comune di Latina, Silvio Di Francia. Poi la parola ai docenti, che si avvicenderanno a partire dall'8 gennaio in questa edizione, resa possibile grazie al finanziamento della Regione Lazio e la partecipazione al bando dedicato al rinnovamento formativo dei musei regionali.

Si affronteranno tematiche che declinano i musei territoriali sotto diversi aspetti: normativo, di progettazione culturale, allestimento e fruibilità. Un particolare focus riguarderà la comunicazione nell'era delle piattaforme social e delle tecnologie digitali.

Ed ecco i docenti: si parte con Alessandro Cocchieri, direttore scientifico del Museo Cambellotti, per proseguire con Francesca Fiorucci, Emmanuel Mazzucchi, Elena Lusena (project manager del Cambellotti), Maria Cristina Vannini (docente Iulm), Maria Bonmassar, Isabella Borrelli (digital strategist), Nicolette Mandarano (Media Curator della Galleria Corsini di Roma) e Maria Elena Colombo (docente dell'Accademia di Brera di Milano).

I posti disponibili per questa edizione sono limitati a quaranta. Il corso di formazione si terrà grazie al sostegno di Cisco System, partner tecnologico del Museo Duilio Cambellotti, prima tappa di una collaborazione che vede il Museo e Cisco Systems uniti in un percorso di digitalizzazione per la creazione di una cittadinanza digitale rivolta agli operatori culturali. Le iscrizioni sono state aperte ieri e si chiuderanno il 3 gennaio. Il 7 gennaio verrà pubblicata la lista degli iscritti sulla pagina Facebook del corso Museo 4.0 e sul portale del Comune di Latina nella sezione "Bandi e Avvisi". I partecipanti verranno selezionati in base al curriculum in cui vanno evidenziate le esperienze lavorative in ambito culturale e una lettera motivazionale da inviare alla seguente e-mail, culturaturismosport@comune.latina.it indicando come oggetto: "Partecipazione al corso Museo 4.0". È necessario inoltre compilare il form presente sul sito del Comune di Latina.