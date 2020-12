Il presidente di Ance Pierantonio Palluzzi ha spiegato che "non si tratta di un regalo di Natale ma di un dono alla comunità pontina. Se tutti noi facciamo la nostra parte, i risultati arrivano".

Ance Latina ha donato questa mattina alla Asl il progetto per il nuovo Ospedale. Alla cerimonia di consegna erano presenti il presidente di Ance Pierantonio Palluzzi e i progettisti Massimo Rosolini e Giovanni Andrea Pol. Per la Asl ha ricevuto il dono il direttore generale Giorgio Casati.

