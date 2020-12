«Un piccolo gesto per dare un aiuto a 40 famiglie bisognose in questo Natale molto particolare. Il pacco tipo offerto dalla Dussmann contiene: pasta all'uovo, pasta secca, pomodori pelati, cereali secchi, farina, scatolette di tonno, confettura di frutta, fette biscottate, biscotti, dolcetti allo yogurt e succhi di frutta».

L'iniziativa si inserisce nell'attività portata avanti, in sintonia con il Comune, durante tutto l'anno dall'azienda affidataria del servizio che costantemente consegna pietanze del giorno ancora utilizzabili o derrate alimentari agli addetti della Caritas di Latina per iniziative caritatevoli.

Su iniziativa dell'assessore alle Politiche di Welfare Patrizia Ciccarelli e dell'assessore alla Pubblica Istruzione Gianmarco Proietti, il Comitato di Latina della Croce Rossa Italiana ha consegnato pacchi di generi alimentari non deperibili offerti dalla Dussmann Service – la società che gestisce il servizio di ristorazione nelle scuole, asili nido, centri per disabili e centro anziani – alle famiglie bisognose del territorio.

