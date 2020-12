Nonostante le tante problematiche e sfide che questo anno ha riservato, i donatori di sangue dell'Avis di Norma non hanno perso certo il proprio spirito d'altruismo, anzi. Con un grande cuore e con coraggio si è raggiunto un gran risultato di donazioni di sangue: 555 unità.

Comprensibili da parte del responsabile della Sezione locale, il cavalier Giovanni Santucci, soddisfazione e ringraziamenti proprio diretti ai donatori: "È stato in pieno lockdown che abbiamo visto crescere in modo esponenziale il numero di donatori – sottolinea Santucci - che dotandosi di coraggio e tanto amore hanno risposto in modo positivo all'emergenza. Hanno reso possibile un traguardo molto importante per la nostra Avis a nome della quale e soprattutto a nome di tutte le persone che avete aiutato, vi diciamo Grazie donatori! Grazie perché ci siete stati e continuate ad esserci. Grazie perché avete risposto NUMEROSI all'appello della donazione del sangue. Nei prossimi mesi avremo altrettanto bisogno di tutti voi e sappiamo di poterci contare. Speriamo che il prossimo anno sia migliore e sopratutto di conoscere nuovi donatori che possano contribuire a rendere la vita migliore a molti ammalati e regalare loro una speranza".

Un grazie invece a tutti i volontari dell'avis lo ha voluto rendere il sindaco di Norma, Gianfranco tessitori, per il lavoro fondamentale che svolgono e per aver aiutato in questi giorni a consegnare a tutte le famiglie del borgo un omaggio di cioccolato da parte dell'amministrazione.

La prossima seduta di donazione del sangue si terrà il 3 gennaio 2021. Si dovrà prenotare al numero 0773 353459 o scrivere alla email avisnorma@libero.it.