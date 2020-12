Un piccolo gesto, ma che ha sicuramente cambiato la giornata ai due poliziotti e che ha dimostrato a tutta la città, ancora una volta, come la comunità sia unita e come la fiducia nelle forze dell'ordine che operano sul territorio sia salda.

Erano impegnati nel servizio di controllo quotidiano della città, quando una signora fa cenno agli agenti della volante di fermarsi. Immediatamente i poliziotti raggiungono la donna, pensando avesse bisogno di aiuto. Invece, la signora voleva soltanto donare agli agenti una statuina di Gesù con un biglietto per ringraziarli del loro servizio.

