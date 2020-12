In dieci e in differita. Così la pagina "Sei di Terracina se" ha salvato il tradizionale Bagno di Santo Stefano. Evento ripetuto ormai da diversi anni, partecipatissimo e caratterizzato dal cappello di Babbo Natale indossato da tutti i partecipanti e da una contestuale iniziativa benefica, per questa edizione messa a rischio dai provvedimenti restrittivi legati alla pandemia, gli organizzatori hanno trovato un escamotage.

Solo dieci i partecipanti sulla spiaggia del lido, e in differita. Il tradizionale tuffo c'è stato nei giorni scorsi, registrato e pubblicato oggi. Questo, per restare "fuori" dalla zona rossa. La scenografia e la tradizione sono salvi. Per il resto, la pagina Sei di Terracina se rimanda all'anno prossimo per un bagno vecchio stile.