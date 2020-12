Entro il 30 gennaio 2021 nel Comune di Aprilia saranno installate da parte di Enel X Mobility, a titolo gratuito per il Comune di Aprilia, gli 8 punti di ricarica veloce per motocicli e autovetture elettriche o ibride, per un totale di 16 stalli. Il Comune di Aprilia con un'ordinanza Dirigenziale ad oggetto: "Istituzione temporanea del divieto di sosta in diverse vie del centro urbano per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica per veicoli". Di seguito le vie interessate: Via Mascagni, Via Ugo La Malfa, Via Zuara, Via dei Mille, Via Giuseppe Di Vittorio, Via Nerone, Via Bulgaria, Via Inghilterra, Via fiume, Piazza Benedetto Croce, Piazza C.A. Sada, Via Campoleone Scalo parcheggio Stazione Ferroviaria, Via Mediana Campoverde.

La Giunta Comunale del Comune di Lanuvio approvando la delibera ad oggetto: "Realizzazione rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nel territorio comunale – Determinazioni", si è impegnata a creare le condizioni per l'installazione di colonnine di ricarica, nella premessa della delibera si legge: "Il Comune di Lanuvio considera lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico. Il Comune è interessato all'installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree di parcheggio del proprio territorio comunale".

Quindi, con voti unanimi, la Giunta ha deliberato di: "Di dare mandato al Settore 1° affinché si attivi per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica, senza oneri per la collettività, mediante avviso pubblico di selezione del soggetto gestore". Si nota finalmente, una volontà politica ad incentivare l'installazione di colonnine nei vari territori. Ad esempio, il Comune di Milano ha deliberato per: "L'obbligo per tutti i punti di vendita di carburanti di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica. I distributori esistenti devono presentare il progetto entro il 1° maggio 2022 e l'installazione delle colonnine deve avvenire entro 12 mesi successivi alla presentazione dello stesso. In caso di impossibilità tecnica la colonnina dovrà essere realizzata in una area pubblica diversa dal sedime dell'impianto di distribuzione carburanti entro il 1° gennaio 2023".

Lo Stato con il cosiddetto "Decreto Semplificazioni" ha introdotto norme atte a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica in tutto il territorio nazionale, tra le quali l'obbligo, da parte delle Amministrazioni comunali, di dotarsi di punti di ricarica per la ricarica delle auto elettriche. Lo dichiara Nazareno Ferrazza presidente dell'Associazione Culturale Il Mondo delle Idee.