C'è anche un infermiere apriliano tra i primi vaccinati contro il Covid all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. Si tratta di Marco Andreocci, 28 anni, vice coordinatore Uscar e infermiere allo Spallanzani.

A darne notizia, attraverso i social, è la fidanzata, nota agente di viaggi. "Sono la vostra agente di viaggio ma soprattutto sono la sua compagna. Se non credessi veramente in ciò che sta facendo, nelle ragioni per cui lo sta facendo e nelle persone che lo fanno insieme a lui, non potrei promuoverne l'impegno verso questa causa. Questo gesto, per me, da fiducia e speranza! E sperare appartiene alla vita, anzi è la vita stessa che si difende dall'incertezza. Io sto con lui e con la mia voglia di tornare alla normalità. A Marco Andreocci, colui che mi ha salvata da tutto".