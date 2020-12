Da 47 anni tagliava i capelli a Cori. Sono passati quasi tutti in quella bottega artigiana in piazza Romana, tanto che era divenuta oramai una vera e propria istituzione per il borgo. Il 24 dicembre scorso però, Aldo Campagna ha abbassato la serranda per l'ultima volta e ha voluto salutare tutti e ringraziarli per l'affetto e la stima dimostrata negli anni di attività. Anche Cori ha voluto ringraziarlo e lo ha fatto per tramite del sindaco Mauro De Lillis e del consigliere comunale Annamaria Tebaldi, che il giorno della vigilia di Natale gli hanno fatto visita e gli hanno consegnato una targa che testimonia la gratitudine e la stima del paese "per l'attività svolta dal 1973 al 2020 con grande professionalità, amore e cura dei propri clienti".