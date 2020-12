È ricoverato al Santa Maria Goretti perché positivo al Coronavirus, ma il Covid non riesce a fermare la sua voglia di lavorare e di tendere una mano verso gli altri. Così, il barbiere di sezze Sandro Mironti, ha deciso di offrire un taglio di capelli a chi, come lui, in questi giorni di festività è in ospedale invece che vicino alla sua famiglia.

Un gesto apparentemente semplice, ma che ha portato un po' di "normalità", nel cuore della lotta al Covid-19 in provincia di Latina, dove ormai da un anno tutto è cambiato.