Acquistati test antigenici per fare i tamponi agli studenti in vista del rientro a scuola a Terracina. La determina di acquisto, per oltre 23 mila euro, riguarda l'acquisizione di una fornitura di "Antigen Rapid Test Device" acquistati al prezzo di 2,60 euro a test (esclusa IVA) e di 53,80 euro (esclusa IVA) a confezione da 20 test.

Il tutto, con determina firmata al fotofinish il 31 dicembre. Una corsa contro il tempo, se si considera che ci aspettano ancora dei giorni festivi, prima del rientro a scuola del 7 gennaio. I test ovviamente saranno eseguiti su base volontaria, ma ancora non di conoscono i tempi con cui verranno eseguiti, né i luoghi. Si attende che il comune fornisca tutte le informazioni sul sistema di prenotazione e i referenti per la procedura.