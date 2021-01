Ovviamente si potrà entrare in contatto anche tramite email, all'indirizzo icgaribaldi2020@gmail.com dal 4 al 25 gennaio 2021.

0771-532092 per la scuola primaria e dell'infanzia

0771-531509 per la scuola secondaria di I grado

Offerta anche la possibilità telefonica. I genitori che lo desiderano, il giorno lunedì 4 gennaio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per le scuole dell'infanzia, primaria e sec I grado e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per l'indirizzo musicale, potranno avere un colloquio con i docenti referenti e la Dirigenza Scolastica chiamando ai seguenti numeri telefonici.

Il link per partecipare alla riunione sarà inviato ai richiedenti tramite mail nella giornata del 3 gennaio.

L'Istituto Comprensivo Garibaldi il 4 gennaio organizza un Open Day virtuale per far conoscere alle Famiglie la propria offerta formativa. I genitori possono chiedere e ricevere le informazioni di cui necessitano, comunicando direttamente con il personale scolastico usando la piattaforma Meet, oppure avere un colloquio on-line con i docenti referenti e la Dirigenza Scolastica il giorno lunedì 4 gennaio 2021 nei seguenti orari:

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli