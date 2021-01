Sono stati eseguiti nei giorni scorsi all'area mercato settimanale di Monticchio-Piedimonti importanti lavori per lo scolo delle acque piovane. Si tratta di un intervento richiesto a gran voce dagli operatori ambulanti e dagli utenti del mercato. Si vanno quindi a risolvere i disagi provocati dai ristagni d'acqua in caso di piogge intense.

L'intervento, che ha previsto la canalizzazione delle acque di scolo, nuove griglie e il livellamento della pavimentazione, è stato finanziato coi fondi inizialmente previsti in bilancio per i lavori di settembre dell'area propedeutici all'allestimento della secolare Fiera di San Michele, quest'anno saltata a causa dell'emergenza coronavirus. Questi lavori si sommano agli interventi già eseguiti nei mesi scorsi per il rifacimento dei servizi igienici.

«I soldi destinati in bilancio ai lavori di preparazione dell'area fiere sono stati comunque investiti nel mercato – spiegano il sindaco Giuseppina Giovannoli e la delegata al commercio Mariangela Screti – segno dell'attenzione dell'amministrazione comunale alle istanze degli operatori e di conseguenza della clientela. Confidiamo che questa emergenza sanitaria possa finire al più presto, così da riprendere il mercato settimanale nella sua interezza e la tradizionale fiera di San Michele, per contribuire a dare nuova linfa all'economia del nostro territorio».