Nella ordinanza il primo cittadino ha spiegato che il provvedimento è stato deciso per favorire la ripresa delle lezioni nella massima sicurezza e sfruttare un lasso di tempo maggiore per monitorare la situazione dei contagi.

Lo ha disposto il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli che questa mattina ha firmato l'ordinanza. La decisione è stata adottata in seguito ai numerosi casi di contagio che si sono registrati sul territorio comunale negli ultimi giorni.

Inizieranno lunedì 11 gennaio le lezioni in presenza in tutti gli istituti scolastici del Comune di Minturno.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli