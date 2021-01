Sono iniziate anche a Terracina le vaccinazioni, destinate prioritariamente al personale sanitario. All'ospedale Alfredo Fiorini questa mattina vengono vaccinati medici e infermieri. La prima persona vaccinata è stata Valentina Berti, caposala del reparto di Ortopedia, e anche consigliere comunale. "È stato un anno difficile. Ricco di preoccupazioni, sofferenza e perdita di tante persone care" il suo commento. "Abbiamo compreso il valore di tante comodità e dell'importanza della socialità solo quando abbiamo perso questo diritto. Ora è il momento di reagire, di combattere il mostro, questo virus insidioso e subdolo con il coraggio delle nostre azioni. Nessuna paura ci può impedire di fare il massimo per tornare ad una vita sana e ad un contesto sereno. Ed io sarò sempre pronta a difendere e proteggere la salute di chi al momento è più fragile".

