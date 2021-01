Pubblicato sul sito della Regione Lazio l'Avviso pubblico per gli Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali, per l'occupazione di persone svantaggiate. Il bando stanzia 3 milioni di euro, ogni progetto potrà avere una soglia massima di 100mila euro.

"Con questo intervento vogliamo incentivare nuove opportunità di inclusione sociale a favore delle persone più fragili affinché abbiano sempre più un ruolo di partecipazione attiva nella società", spiega l'assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali, Alessandra Troncarelli.

"La Regione Lazio - aggiunge Troncarelli - continua ad investire nello sviluppo e sostegno delle cooperative sociali ai sensi della Legge regionale n.24/‘96, perché riconosce la loro attività di promozione umana e di integrazione sociale con particolare riferimento alle persone vulnerabili".

I progetti, la cui attività deve necessariamente svolgersi nel territorio regionale, devono prevedere la realizzazione di uno o più dei seguenti interventi: l'incremento di unità lavorative svantaggiate che operano a tempo pieno in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori; il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche attraverso il riconoscimento di certificazione conforme alle direttive dell'Unione europea nel settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo; la realizzazione di attività integrate finalizzate alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e/o alla migliore acquisizione di capacità lavorative di persone svantaggiate che operano in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori; l'adeguamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone svantaggiate. Per la realizzazione delle iniziative possono essere coinvolti, a titolo gratuito, enti pubblici (compresi gli enti locali) e privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore, come le imprese).