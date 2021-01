L'amministrazione comunale si attiva per risolvere i problemi di infiltrazioni d'acqua nel cimitero di Aprilia. Dopo le critiche di alcune famiglie, che hanno evidenziato le perdite dalle tombe e dai pilastri dell'edificio e il mancato intervento del Comune, arriva la risposta dell'assessore ai Lavori Pubblici Luana Caporaso, che assicura l'impegno dell'ente per la sistemazione della struttura. «Quella del cimitero è da sempre una situazione molto delicata, sappiamo bene - spiega l'assessore - che ci sono una serie di infiltrazioni dalle tombe ed altre dalle scale. In alcuni casi la perdita è dovuta al mancato funzionamento delle coperture, a volte invece proviene dal piano superiore. Siamo a conoscenza di ciò e cercheremo di intervenire il prima possibile». Sui tempi dell'intervento la delegata ai Lavori Pubblici non fa però previsioni, visto che già a ottobre erano stati preannunciati dei lavori che poi non sono stati eseguiti. Un ritardo che ha alimentato la rabbia dei familiari. «Sulla data di avvio dei lavori non mi sbilancio per rispetto dei familiari dei defunti, anche perché non voglio alimentari facili illusioni. Quello che posso assicurare - continua - è il massimo impegno per la sistemazione della struttura, anche perché tutti abbiamo qualcuno a cui teniamo al cimitero. Perciò continueremo a fare dei lavori di miglioramento».

L'assessore ai Lavori Pubblici spiega che l'amministrazione comunale, pur consapevole delle tante criticità che attanagliano la struttura, in questi mesi ha operato per mettere in sicurezza alcune aree e renderle più decorose. Interventi che andranno avanti anche nei prossimi giorni. «Il 7 gennaio (domani, ndr) partiranno i lavori di sistemazione dei locali di servizio sotto la chiesa interna, dove verranno inserite delle griglie per migliorare la sanificazione e dove saranno installati dei nuovi areatori. Inoltre a novembre - spiega Luana Caporaso - abbiamo installato 11 fari sempre davanti alla chiesetta, visto che prima l'illuminazione non funzionava. Piccoli lavori per cercare di migliorare il decoro dell'area. Inoltre nel piano triennale inseriremo uno stanziamento per l'acquisto di altri loculi prefabbricati, per evitare di ritrovarci in emergenza. Il nostro impegno sul cimitero è costante».