Nella mattinata di oggi sono stati effettuati i tamponi rapidi agli alunni della scuola media inferiore di via San Bartolomeo.

La Asl aveva dato disponibilità a fare 350 tamponi, (ma visto che l'unico plesso di scuola media inferiore che si avvicina al numero di 350 è il plesso di San Bartolomeo ed era opportuno sottoporre a tampone tutti gli alunni del plesso,la disponibilità è stata aumentata a 450). Non tutti i genitori hanno firmato il consenso informato e il risultato è stato che i tamponi effettuati sono stati 324 sugli alunni e circa 20 sul personale amministrativo e docenti.

Un solo positivo riscontrato, tutti gli altri negativi. Si ringraziano gli operatori sanitari che hanno dimostrato professionalità, i funzionari ASL che hanno permesso questa giornata di screening ( che presto si dovrà ripetere per la scuola media di via Bari ), la dirigente scolastica e le insegnanti per aver contribuito fattivamente.