Aprilia Nord vince il premio per il "Presepe di quartiere" più bello della città. Ieri pomeriggio si è tenuta la cerimonia di premiazione della prima edizione del contest svolto nell'ambito del Natale Apriliano 2020, che ha visto una sfida di creatività e ingegno tra i volontari. Nell'aula consiliare i comitati sono stati premiati dalla giuria composta dagli assessori Alessandro D'Alessandro (Attività Produttive) ed Elvis Martino (Cultura Istruzione), dal presidente della Pro Loco Antonino Marchese, da Monique Janssens dell'associazione italiana Amici del Presepio di Aprilia e da Chiara Ruocco.

Al primo posto come detto si è piazzato il presepe di Aprilia Nord, medaglia d'argento invece per il presepe del quartiere Grattacielo e terzo posto per Agroverde. Ma anche i borghi della città si sono distinti nella rassegna, visto che appena fuori dal podio (al quarto e quinto posto) si sono piazzati i quartieri Campoverde e Selciatella.