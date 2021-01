Il guasto è stato provocato dalla rottura di una tubazione, verificatosi questa mattina. Gli uffici competenti hanno già provveduto all'avvio dei lavori di riparazione, che però si protrarranno fino al 14 gennaio. Vista anche la concomitanza con giornate particolarmente fredde, di concerto con la direzione della scuola – che fa capo all'Istituto Comprensivo Zona Leda – l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno sospendere le attività didattiche, dal momento che l'assenza di riscaldamento non garantisce il comfort necessario al normale svolgimento delle lezioni. Le attività riprenderanno regolarmente a partire dalla giornata di venerdì 15 gennaio.

Il Sindaco di Aprilia ha disposto con un'ordinanza firmata oggi la chiusura della scuola dell'infanzia di via Selciatella fino a giovedì (incluso), a causa di un guasto all'impianto di riscaldamento che non consente il normale funzionamento dell'impianto termico.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli