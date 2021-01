I conti del comune di Formia non sono a posto. Lo ha certificato il commissario ad acta Maurizio Alicandro, che questo pomeriggio ha ultimato il compito per il quale è stato nominato, ovvero l'approvazione della Salvaguardia degli Equilibri di bilancio.

Ma l'esito è stato negativo e c'è stata la presa d'atto sia «dell'esistenza di squilibri di bilancio alla data del 23 novembre 2020, come confermato dalla relazione del dirigente del Settore Economico finanziario, la cui sistemazione contabile avrebbe richiesto l'adozione di provvedimenti di variazioni di bilancio>, sia <del permanere dei predetti squilibri alla data del 31 dicembre 2020> e sia <dell'impossibilità da parte del Commissario ad acta di riportare il bilancio in riequilibrio, adottando i necessari provvedimenti di variazione delle poste contabili, per la causa ostativa portata dall'art. 175, comma 3 del D.Lgs 267/2000»

. Ora la delibera sarà inviata al Prefetto per le decisioni da prendere ed alla Corte dei Conti. E' molto probabile che in questi giorni il Prefetto proceda con lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di un commissario prefettizio, al quale spetterà il compito di mettere mano di nuovo ai conti pubblici.