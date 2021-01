Il team di esperti che dovrà guidare il comune di Formia e traghettare la città fino a nuove elezioni è ora al completo. Sono stati nominati ieri dalla Prefettura di Latina i due subcommissari che affiancheranno il commissario straordinario, la dottoressa Silvana Tizzano. Si tratta del viceprefetto vicario di Latina Monica Perna e del dirigente del Servizio finanziario della Prefettura di Latina, Ada Nasti. La dottoressa Monica Perna, dopo una lunga esperienza, è giunta alla Prefettura di Latina nel 2015 dove fino al 2020 è stata Capo di Gabinetto, poi viceprefetto vicario. Non nuovo per lei il territorio del sud pontino, essendo stata commissario straordinario del Comune di Spigno Saturnia nel 2018. Così come anche per la dottoressa Silvana Tizzano Formia non è una città sconosciuta.

Una squadra tutta rosa, quindi, quella che sarà a capo dell'amministrazione formiana nei prossimi mesi fino quando con le prossime elezioni (ancora incerta la data) non si rinnoverà il Consiglio comunale e si sceglierà il nuovo sindaco. Un commissariamento del Comune arrivato dopo che la massima assise di Formia non è riuscita ad approvare la Salvaguardia degli Equilibri di bilancio per la mancanza in aula di una maggioranza, con la decadenza dell'intero consesso civico e sindaco Paola Villa. Subito dopo è toccato al commissario ad acta Maurizio Alicandro provvedere alla certificazione della Salvaguardia degli Equilibri di bilancio, prendendo atto «dell'esistenza di squilibri di bilancio alla data del 23 novembre 2020, la cui sistemazione contabile avrebbe richiesto l'adozione di provvedimenti di variazioni di bilancio; del permanere dei predetti squilibri alla data del 31 dicembre 2020, dell'impossibilità da parte del Commissario ad acta di riportare il bilancio in riequilibrio, adottando i necessari provvedimenti di variazione delle poste contabili, per la causa ostativa portata dall'art. 175, comma 3 del D.Lgs 267/2000». Ora spetterà al commissiario ed ai subcommissari mettere mano al più importante documento finanziario del Comune.

Venerdì si è insediata la dottoressa Silvana Tizzano. Nel corso della mattinata ha avuto un incontro con l'ex sindaco Paola Villa per il passaggio di consegne, poi con i dirigenti comunali ed infine un lungo colloquio con il segretario generale dell'ente Alessandro Izzi. Da domani sarà di nuovo in Comune per fare una ricognizione generale della situazione. Insieme a lei i due subcommissari appena nominati.