Stavano effettuando il giro previsto come ogni mattina, durante l'orario di lavoro quando improvvisamente hanno notato qualcosa a bordo strada in località Palazzo. Così due dipendenti del servizio di raccolta rifiuti si sono fermati e una volta scesi dal mezzo ha constatato che proprio accanto la carreggiata c'era a terra uno splendido esemplare di poiana. Il rapace era ancora vivo ma apparentemente frastornato e incapace di volare. I dipendenti hanno immediatamente messo in sicurezza il rapace per evitare che potesse finire sotto un'auto e poi è stata inoltrata la segnalazione ai Carabinieri Forestali che hanno effettuato il recupero.

Non si esclude che a causare il trauma possa essere stato l'impatto accidentale con un mezzo, comunque grazie alla sensibilità dei due lavoratori del servizio di raccolta rifiuti, l'animale sarà curato con l'auspicio che possa tornare presto a volare. Solitamente gli animale feriti che vengono recuperati nel Parco Nazionale del Circeo e non solo vengono curati presso il Centro Recupero Fauna Selvatica di Fogliano, un'eccellenza da questo punto di vista. Molti degli animali guariti soprattutto rapaci, vengono rimessi in libertà anche durante attività in cui i protagonisti sono bambini che insieme ai Carabinieri Forestali, liberano gli esemplari che tornano a volare. Un momento di sensibilizzazione importante.