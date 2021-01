L'amministrazione comunale di Aprilia celebra il 77esimo anniversario dello sbarco alleato che ha permesso la liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Questa mattina l'ente, insieme al Comune di Lanuvio, ha promosso le celebrazioni davanti ai monumenti ai caduti. Una cerimonia ridotta per via delle misure anti Covid ma comunque sentita, che hanno visto la presenza delle massime autorità civile e militari e delle associazioni combattentistiche e d'arma. La delegazione si è ritrovata davanti al monumento "il Graffio della Vita" di Campo di Carne, dove il sindaco Antonio Terra, insieme al collega di Lanuvio, Luigi Galieti, ha reso omaggio al sacrificio delle forze anglo-americane. Poi un membro della banda musicale La Pontina-Citta di Aprilia ha intonato il silenzio. Dopo la delegazione si è spostata in via dei Pontoni, davanti all'opera dedicata ad Eric Fletcher Waters e ai caduti senza nome; infine la cerimonia farà tappa a Lanuvio - in piazza Berlinguer - dove gli amministratori del Comune di Lanuvio omageranno il monumento ai caduti.