Nella giornata di ieri si è svolto un incontro in Prefettura convocato dal Prefetto, Maurizio Falco, al quale ha partecipato il Sindaco Damiano Coletta per affrontare il tema della possibile apertura di bar e ristoranti a pranzo con servizio al tavolo riservato al rapporto di convenzioni mensa o alle sole persone titolari di partita Iva.

«Il passaggio del Lazio, e dunque anche di Latina, in zona arancione – commenta il Sindaco Coletta – è stato un ulteriore colpo per tutti quegli esercizi commerciali come bar, ristoranti e tavole calde che, già provati dall'emergenza Covid, si sono ritrovati a dover rinunciare al servizio al tavolo per la loro abituale clientela della cosiddetta pausa pranzo, limitando l'attività al servizio di asporto e di consegna a domicilio. La possibilità, per i commercianti della ristorazione, di avviare una sorta di servizio mensa riservato a ditte e lavoratori con partita Iva attiva è ora al vaglio della Prefettura che è in attesa di risposte a livello ministeriale relativamente ai quesiti formulati».

Ristor«Senza dubbio – aggiunge l'Assessora alle Attività Produttive Simona Lepori – questo può essere un piccolo aiuto per tutte quelle attività particolarmente colpite da questa seconda ondata del virus. Naturalmente il servizio verrebbe messo in pratica nel rispetto di tutte le norme anti-Covid, quindi con contingentamento degli ingressi e con tavoli composti da massimo 4 persone. Sarebbe un modo per sostenere le attività in crisi e allo stesso tempo per ridare ai ristoratori e a coloro che ne usufruiranno uno spiraglio di normalità».