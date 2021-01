In occasione della commemorazione del Giorno della Memoria di domani, nell'intenzione di mantere alto il significato storico e valoriale della ricorrenza e nel rispetto delle restrizioni necessarie per la prevenzione dei contagi da Covid-19, verrà svolta una sobria manifestazione celebrativa alle 12, promossa dalla Prefettura di Latina nel Parco Falcone - Borsellino, nella quale verrà disposta una corona d'alloro presso il monumento ai caduti.

