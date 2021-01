La pandemia ha accelerato i processi di cambiamento in atto nel mondo del lavoro grazie alla trasformazione digitale. Un tema è particolarmente caro ai giovani nel loro percorso di orientamento universitario e professionale. In quest'ottica il Rotaract Club di Latina ha deciso di affrontare la tematica attraverso una diretta in live streaming che si svolgerà giovedì 28 gennaio alle 18.00, sulla pagina Facebook del Rotaract Club Latina.

L'evento, in interclub con il Rotaract Club di Roma Parioli e con il patrocinio del Distretto Rotaract 2080 e della Camera di Commercio di Latina e Frosinone, si intitola "Digital transformation e Covid-19: come cambiano il lavoro e le professioni" e vedrà la partecipazioni di ospiti autorevoli: dopo l'introduzione del Presidente della Camera di commercio del Basso Lazio, Giovanni Acampora, interverranno il prof. Manlio d'Agostino Panebianco, economista ed esperto in Business intelligence e in Data protection, Andrea Chiappetta, giovane imprenditore e ideatore del Premio Italia Giovane, Leonardo Valle, autore dei celebri best-seller manageriali Advanced advisory e Open innovation, Silvia Alessandri Avvocato del Foro di Latina e Vicepresidente del Club. A moderare l'incontro sarà invece Benedetto Delle Site, Presidente dell'Azione professionale del Rotaract Club Latina.

"Si tratta del primo appuntamento ufficiale promosso dalla nostra Azione professionale – sottolinea la Presidente del Rotaract Club Latina, Samantha Campolo – cui seguirà subito dopo un ciclo di incontri su tematiche più specifiche. Il Rotaract Club di Latina intende offrire ai giovani un percorso di aggiornamento e di crescita professionale attraverso ospiti qualificati e occasioni di confronto, proprio nello spirito di service che contraddistingue e caratterizza la nostra realtà".

"La tematica del focus di giovedì è tornata di estrema attualità proprio in questi giorni – sottolinea Benedetto Delle Site, Presidente della Commissione Azione Professionale – da un lato l'Advanced advisory, lanciato da uno dei nostri ospiti di giovedì, il manager Leonardo Valle, è diventato materia di formazione a livello di Erasmus+ e dall'altro lato proprio la Regione Lazio sta per istituire un albo degli Open innovation center con apposita normativa regionale, grazie ad una iniziativa legislativa di questi giorni. Sono temi che vogliamo portare all'attenzione delle nuove generazioni e l'incontro di giovedì rappresenta un punto di inizio".