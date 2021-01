E' stata presentata questa mattina in comune la nuova campagna di ABC e Comune di Latina per il riciclo dei rifiuti. Da febbraio saranno attivate diverse iniziative che coinvolgeranno 60.200 utenze suddivise in 3 lotti. Si partirà con Latina Scalo, Borgo Faiti, San Michele e Borgo Piave.

L'obiettivo è quello di contenere i costi, ridurre i rifiuti prodotti, portare la differenziata al 70% facendo in modo che si paghi rispetto a quanto realmente prodotto dall'utente. Una gestione nuova che consisterà in una campagna di comunicazione a tappeto, un censimento dei punti di produzione dei rifiuti, distribuzione dei kit per la differenziata con annessa rimozione dei vecchi cassonetti e un supporto alle utenze dopo la partenza del nuovo servizio. Sarà attivato un front office a Latina Scalo, aperto anche il sabato e la domenica mattina in via della Stazione 257. La distribuzione dei kit inizierà lunedì 8 gennaio mentre il servizio partirà dal 15 marzo.