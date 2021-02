Avrebbe compiuto 88 anni il 6 febbraio Amabile Altobello, la prima iscritta all'anagrafe della città, protagonista di una storia che sembra una favola intrecciata a doppio filo con la diva Audrey Hepburn e che le cronache locali e estere hanno raccontato per anni. Ci ha invece lasciato sabato 30 gennaio in ospedale, circondata dall'amore delle figlie Marisa, Lorella e Alice, di sei nipoti e cinque pronipoti, lasciando dietro di sé una testimonianza di vita significativa che poco ha a che fare con le riviste patinate, l'apparenza, il sogno di agi e privilegi e che invece porta il segno del sacrificio, di anni di lavoro e di valori come l'onestà sui quali ha fondato la sua famiglia in un podere di Borgo Carso dove è nata ed è vissuta. Siamo ai primordi storici della nostra terra per raccogliere l'onda lunga di una bella storia che ci parla di un sogno avveratosi nella vita di una giovane donna cresciuta insieme alla città. Un viaggio a ritroso nel passato con la figlia Marisa Soldà che rievoca il periodo più bello e intenso della sua vita, quello delle nozze e di quell'abito condiviso con la diva Hepburn di cui amava parlare con le figlie e i nipoti. Un ricordo dolce di cui era orgogliosa.

Tra sogno e realtà

Chi era Amabile Altobello? La prima iscritta all'anagrafe di Littoria nasce il 6 febbraio 1933 a pochi mesi dall'inaugurazione della città: in realtà era la terza nata, ma venne iscritta per prima nel libro delle nascite (appena fu istituita l'anagrafe cittadina) poiché il suo nome e cognome cominciavano per la A. Pesava appena sette etti e la sua culla dei primi giorni diventa una scatola di cartone piena di cotone, come si usava allora per i bimbi sottopeso. Dovranno passare più di vent'anni prima che le strade di Audrey e Amabile inizino ad incontrarsi, nel 1952, quando la diva di Hollywood si appresta a girare "Vacanze romane". È fidanzata con James Hanson, un industriale inglese e sono prossimi al matrimonio, così Audrey decide di commissionare il proprio abito nuziale all'Atelier delle sorelle Fontana, le stiliste che hanno vestito la generazione della dolce vita. L'abito, elegante, semplice e raffinato nello stile dell'atelier e della donna che dovrà indossarlo, icona di stile per generazioni, è degno di una principessa. Tutto sembra pronto per le nozze, ma Audrey decide di annullare il matrimonio e chiede alle sorelle Fontana di custodire l'abito fino a che non avessero trovato una ragazza bisognosa a cui regalarlo.