Disagi su via dell'Agora a Latina per i lavori di sistemazione dell'asfalto. A segnalare la situazione, raccogliendo le lamentele dei cittadini, è il portavoce comunale di Fratelli d'Italia Gianluca Di Cocco. "Ulteriori disagi in Via dell'agora- afferma Di Cocco in una nota Appena qualche mese fa la strada era stata oggetto di manomissione di una carreggiata per lavori di scavo con chiusura e disagi alla circolazione".

Completata appena qualche mese fa, la ripavimentazione della strada, oggi ci ritroviamo nella medesima situazione con manomissione della carreggiata opposta. Al Comune chiediamo, quando sia arrivata la richiesta da parte della società Enel di effettuare lavori sull'elettrodotto che passa sotto la strada appena ripristinata. Siamo sorpresi di questa situazione, visto che la prassi prevede che prima di avviare un cantiere di "restyling" su una strada pubblica, l'amministrazione effettui un cronoprogramma ed interpelli prima tutte le aziende che si occupano degli impianti di sottoservizi, come ad esempio, i gestori di energia elettrica, gas, acqua e fibra ottica, per verificare se, sulla strada interessata siano programmati lavori di scavo, al fine di ridurre il più possibile disagi ai cittadini nonché la manomissione di una strada appena asfaltata.

Non ci fa piacere che venga "rattoppata" una strada appena rifatta. Perché purtroppo è proprio questo quello che accade. Ci auguriamo che sia stato raggiunto un'intesa con i dirigenti ENEL, sottoscrivendo un verbale ad hoc, in base al quale L'Enel dopo il periodo di assestamento degli scavi, rifaccia "l'intera carreggiata a regola d'arte". Noi come FdI, vigileremo che sia così, visti anche i penosi ripristini, realizzati in altre zone della città".