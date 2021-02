Sit in di protesta oggi pomeriggio nel parco antistante il centro commerciale Latina Fiori da parte dei dipendenti del supermercato Pam Panorama.

Lo stato di agitazione va avanti con scioperi a singhiozzo dal 26 gennaio scorso quando è scattata la cassa integrazione a zero ore per una quota di dipendenti del punto vendita che i sindacati giudicano inaccettabile in quanto discrimina una parte del personale e non spalma la crisi su tutta la pianta organica. Altre manifestazioni sono previste nei prossimi giorni mentre non sembrano esserci margini di trattativa con il management del gruppo della grande distribuzione che nella sede di Latina occupa 90 unità