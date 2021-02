Grazie agli sviluppi della tecnologia, oggi è possibile portare sempre con noi le radio laziali preferite senza dover più dipendere dalla lunghezza della banda e da antenne radio poco affidabili. Scaricando in pochi secondi queste app dai principali store come Google Play o Apple Store è possibile trasformare il proprio smartphone in una radio da portare sempre con sé.

I nostri servizi preferiti sempre in tasca

L'avvento degli smartphone ci ha decisamente viziati, abituandoci all'idea di avere sempre con noi i nostri servizi preferiti. Gli smartphone si sono quindi sostituiti a moltissimi servizi fisici che in passato richiedevano tempo e fatica per la loro fruizione.

Gli smartphone si sono quindi sostituiti a moltissimi servizi fisici che in passato richiedevano tempo e fatica per la loro fruizione e questo discorso vale anche per le radio: grazie alla nascita di molte radio digitali, oggi possiamo ascoltare i nostri programmi preferiti in qualsiasi luogo del mondo e senza doverci portare dietro ingombranti dispositivi. Questa rivoluzione ha coinvolto anche le radio locali come quelle del Lazio, che oggi sono disponibili agli ascoltatori anche sotto forma di app.

Le radio del Lazio direttamente sullo smartphone

Sono molte le radio laziali a essere approdate in rete offrendo agli ascoltatori musica di tutti i generi, programmi culturali e notiziari. Tra queste spicca ad esempio l'applicazione RADIO LAZIO SUD, che trasmette in diretta il palinsesto della radio e offre un link diretto al sito web per visitare la piattaforma digitale dell'emittente, leggere le ultime notizie e sfogliarne la galleria di immagini, mentre Dimensione Suono Roma permette di sapere in tempo reale quali sono i brani che vengono trasmessi e di ascoltare anche in differita le registrazioni dei programmi sotto forma di podcast.

Chi invece non sa scegliere quale radio ascoltare può scaricare app come Stazioni Radio di Roma – Italia o Radio Roma che raccolgono in un solo luogo le trasmissioni di decine di radio di Roma e dintorni. Non vengono infine dimenticati anche i tanti tifosi di calcio che cercano una radio in grado di offrire loro costanti aggiornamenti sulle ultime notizie riguardanti le loro squadre del cuore. Per questa ragione sono nate diverse emittenti digitali come Roma Radio o Radiosei che trasmettono 24 ore su 24 programmi dedicati alla Roma e alla Lazio.

Oggi è possibile ascoltare i nostri programmi preferiti delle emittenti del Lazio anche quando siamo lontani dalla nostra regione e senza aver bisogno di una radio grazie alle tante radio locali che trasmettono online tramite app.