Un supporto psicologico per gli operatori sanitari dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. E' il servizio dedicato al personale che la Asl pontina ha attivato in quest'ultimo periodo per sostenere in primo luogo i medici, gli infermieri e gli operatori socio sanitari impegnati nella prima linea della lotta al Covid-19. Di fatto, una vera e propria guerra che ormai da un anno sta logorando gli addetti ai lavori sia a livello fisico che psicologico.

«Un conto è trovarsi di fronte a pazienti incoscienti dopo dei forti traumi, come quelli conseguenti a un incidente stradale, e un altro a malati lucidi che, a distanza di un anno dall'inizio dell'epidemia che è poi sfociata in pandemia, sanno bene cosa li attende una volta entrati nei reparti Covid - hanno spiegato alcuni infermieri del Goretti -. Non sempre è facile relazionarsi con loro e vederli, magari subito dopo, finire intubati e incoscienti. E questo è un aspetto che, per molti di noi, non è facile da metabolizzare anche con tanti anni di esperienza alle spalle»