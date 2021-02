"Nel pieno rispetto del distanziamento, degli ingressi contingentati e delle misure volte ad evitare la diffusione del virus - prosegue Tripodi - occorre che Zingaretti sia interprete presso la Conferenza Stato-Regioni della ripresa delle categorie produttive. C'è l'esigenza di aprire una nuova fase basata siasulla vigilanza ferrea e costante dei protocolli di sicurezza sulla responsabilità, prima che sia troppo tardi per le decine di migliaia di piccoli e medi imprenditori della Capitale e delle province del Lazio, molte delle quali hanno già decisodi abbassare definitivamente la saracinesca. Il grido di allarme dei comparti non può essere inascoltato".

"Bisogna aprire le porte, anche dopo le ore 18, delle attività di somministrazione di bevande e alimenti al pubblico sottoposto alla vaccinazione oppure che abbia sconfitto il Covid-19 e che risulti negativo ai test effettuati almeno 48 ore prima". Con queste parole, il capogruppo della Lega in Regione, Angelo Tripodi, presenta la proposta racchiusa nella mozione presentata in Consiglio regionale del Lazio al governatore Nicola Zingaretti.

