Il parcheggio multipiano di Latina Scalo è ancora in uno stato di degrado e sostanziale abbandono. "A nulla sono servite le segnalazioni dei mesi scorsi", ammette con rammarico il portavoce comunale di Fratelli d'Italia Gianluca Di Cocco, che sottolinea la totale insensibilità dell'amministrazione Coletta rispetto a quest'opera.

La sporcizia aumenta, l'abbandono anche e il mancato incasso per l'ente è più che certo. Il comune aveva dichiarato a metà luglio dello scorso anno tramite l'assessore Bellini, dopo la conferma dell'aggiudicazione della gara all'associazione temporanea di impresa composta da SCT Sistemi Controllo Traffico e Engie Servizi:"…Nei prossimi giorni si procederà con l'azzeramento dei parcometri per consentire l'avvio del nuovo servizio previsto per il 27 luglio…". Peccato però che l'avvio del nuovo servizio è iniziato tranne che a Latina Scalo", rileva sempre Di Cocco.

"A tutt'oggi - prosegue il portavoce di Fratelli d'Italia - il parcheggio di Latina scalo, costruito per dare un servizio ai tanti pendolari, resta nel più totale degrado e abbandono. Un'opera nata per rispondere alla mancanza cronica di posti auto in prossimità della stazione. Il multipiano ad oggi è in balìa degli eventi, nulla è cambiato dopo le segnalazioni di mesi fa, anzi, la situazione del parcheggio è peggiorata.

Al Comune di Latina tramite un'interrogazione, chiediamo come mai la società aggiudicataria della concessione del servizio per la gestione della sosta a pagamento non operi presso il parcheggio multipiano, visto che come si legge dal capitolato è previsto che: "Per il parcheggio multipiano presso la Stazione ferroviaria di Latina Scalo, il gestore dovrà garantire le seguenti prestazioni minime:

- la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli spazi ed i locali che compongono il parcheggio;

- la sorveglianza con la presenza stabile di almeno un addetto all'ingresso, per tutta la durata dell'apertura al pubblico della struttura;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'attrezzatura e delle dotazioni impiantistiche presenti nella struttura.

Inoltre chiediamo a quanto ammonta il mancato incasso per il Comune derivante dalla mancata gestione del multipiano e se il gestore abbia versato tutti i canoni previsti nello stesso capitolato, di cui solo per la struttura di Latina scalo è di 31.000,00 euro annuo più iva".