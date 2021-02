Non ha certamente bisogno di presentazioni la cucina marinara anziate che continua ad essere protagonista in Italia: il ristorante Romolo al Porto è tra le 100 eccellenze italiane nella ristorazione e nell'accoglienza, secondo Forbes, il magazine più famoso al mondo su classifiche, cultura economica, leadership imprenditoriale, innovazione e lifestyle.

Forbes ha scelto 100 eccellenze del nostro Paese suddividendole in quattro categorie: hotel, ristoranti, prodotti alimentari e vini. Chef che si definiscono cuochi con orgoglio; menù che esprimono il meglio della tradizione unita a un'innovazione intelligente; accoglienza e servizio di sala ineccepibili. Sono alcuni dei motivi per cui i ristoranti selezionati sono sul podio. E sul podio finisce anche Romolo, ponendo sotto i fari la ristorazione, i suoi indotti e tutto il territorio neroniano. «Trovarsi tra le 100 eccellenze italiane è un onore – spiega uno dei titolari di Romolo al porto, Walter Regolanti su Facebook – un'immensa soddisfazione che ripaga di tutti gli sforzi e rinunce che la vita del ristoratore deve affrontare. Un risultato emozionante ottenuto grazie ad uno staff di persone eccezionali sia dal punto di vista umano che professionale. Oltre alla nostra squadra quindi, il ringraziamento va anche ai nostri fornitori, in primis ai pescatori locali, ed al nostro splendido paese che è Anzio».

«L'inserimento del ristorante Romolo al Porto tra le 100 eccellenze italiane nel settore della ristorazione e dell'accoglienza, da parte del magazine Forbes – ha commentato dopo la notizia il sindaco, Candido De Angelis - conferma l'altissimo livello internazionale raggiunto dalla cucina marinara anziate e dalla nostra economia del mare. Complimenti agli amici Walter e Marco Regolanti, a tutto il loro Staf».