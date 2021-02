"Più biscotti, meno discarica!": è il titolo provocatorio dato alla manifestazione andata in scena questa mattina sulla Migliara 45, nei pressi dell'area destinata alla possibile realizzazione di un sito di stoccaggio di rifiuti inerti. L'iniziativa è stata promossa dalla sezione di Latina di Fiamma Tricolore in collaborazione con il Comitato spontaneo di Borgo San Michele e con il Comitato spontaneo di Borgo San Donato.

Diverse decine di persone hanno partecipato ascoltando con attenzione gli interventi degli organizzatori. Per Fiamma Tricolore ha parlato il responsabile comunale Tony Di Marco: "Sono qui in una doppia veste, quella di cittadino e quella di operatore, essendo titolare di un'attività commerciale nella vicina zona industriale. Il dato di fatto è che Latina è ormai diventata una terra di servizi e di schiavitù, per quanto vogliano girarci intorno con pareri tecnici e valutazioni varie questo territorio non può essere penalizzato dalla presenza di una discarica. Disponiamo anche noi di materiale tecnico e di documentazione che provvederemo ad inoltrare agli uffici romani di Fiamma Tricolore. Mettiamo anzi a disposizione del comitato e dei residenti le nostre strutture, per dare ulteriormente forma alla nostra protesta e farla arrivare in Regione. I nostri collaboratori di Roma sono pronti ad illustrare nel dettaglio ai piani alti della Pisana le gravi conseguenze che comporterebbe la realizzazione del sito di stoccaggio". Il Comitato, a nome del responsabile Fabiano Macale, non ha risparmiato pesanti critiche all'Amministrazione comunale, ringraziando Fiamma Tricolore per la disponibilità dimostrata. Subito dopo la manifestazione, tra l'altro, i residenti hanno dato un'ulteriore prova della loro ferma intenzione di opporsi alla discarica esponendo eloquenti striscioni all'esterno delle abitazioni.