"È necessario consentire alle palestre, ormai chiuse dal 24 ottobre scorso, di ripartire in sicurezza, iniziando con la ripresa delle lezioni individuali e delle attività non aerobiche". Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, deputata eletta nel collegio uninominale di Latina. Un appello affinché il Governo provveda a far ripartire il settore del wellness, uno dei più colpiti dalle restrizioni anti Covid.

"Una riapertura ovviamente nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza - aggiunge Giorgia Meloni -Il settore è ormai allo stremo e migliaia di piccoli imprenditori sono sull'orlo del fallimento, moltissimi lavoratori hanno perso il posto di lavoro e moltissime persone hanno perso i benefici di svolgere attività fisica. Anche questa è una priorità, finora dimenticata. Speriamo che finita la fase dei giochi di palazzo il nuovo Governo faccia qualcosa.