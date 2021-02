La Asl di Latina ha deciso di dedicare alla memoria di Lorella Molinari il poliambulatorio di piazza Celli a Latina, sede del punto prelievi. La sollecitazione è arrivata dai colleghi, così come dalla dirigenza del Distretto 2, dell'infermiera morta per Covid.

Una professionista scomparsa troppo presto e che ha lasciato un grande vuoto nell'ambiente sanitario pontino. Molinari era infatti benvoluta da tutti per la sua cortesia e bontà d'animo. E adesso il suo nome, una volta concluso l'iter per l'intitolazione della struttura, resterà per sempre nella storia del capoluogo.