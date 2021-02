I presenti, oltre a ciò, si sono trovati d'accordo sulle strategie d'utilizzo dei locali camerali di via Armando Diaz che saranno oggetto di una prossima ristrutturazione.

Sono stati affrontati differenti temi tra i quali il potenziamento degli interventi di politica industriale orientati ad innalzare la competitività delle imprese attraverso investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo, con il fondamentale incremento dell'interazione del mondo imprenditoriale con quello accademico ed universitario.

Durante l'incontro sono state condivise alcune riflessioni circa la necessità di andare a creare canali di collaborazione in grado da dare nuovo slancio allo sviluppo dell'economia, andando a migliorare ed ampliare i servizi di accompagnamento e orientamento alle PMI, dando concrete risposte alle imprese e rimanendo accanto alle aziende in tutte le fasi delle attività.

Il rafforzamento della sinergia tra l'Ente camerale, la Regione e il Comune di Latina è stato al centro dell'incontro che si è svolto tra il Sindaco del Comune di Latina, Damiano Coletta, il consigliere regionale Enrico Forte e il Presidente della Camera di Commercio, Giovanni Acampora presso la sede di via Umberto I a Latina.

