La Prefettura di Latina, per commemorare il Giorno del Ricordo, l'intesa con l'associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e in collaborazione con il Comune di Latina, ha organizzato la cerimonia. E' prevista la partecipazione delle Autorità civili, militari e religiose e delle associazioni combattentistiche e d'Arma.

Una cerimonia per commemorare il "Giorno del Ricordo". L'appuntamento è fissato per mercoledì 10 febbraio alle ore 11 presso il Monumento ai Martiri delle Foibe di piazzale Trieste.

