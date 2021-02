«Il nostro è un territorio ricco di risorse ambientali e naturalistiche, ma anche di storie da raccontare - si legge a corredo de video nella pagina social dell'ente - È arrivato il momento di andare fieri del nostro mare, del nostro lago e di ciò che siamo stati, siamo e saremo». Dopo l'esperimento del Museo Cambellotti 4.0, il Comune di Latina conferma la sua volontà di cambiare modo di comunicare la città, preservandone la bellezza, sia naturale che architettonica, ma in modo da arrivare a tutti, grazie alle piattaforme multimediali. La promozione del territorio, d'altronde, parte anche da questo: da prodotti apparentemente "piccoli", ma che richiedono dedizione, lavoro e creatività, che permettono di raccontare a tutti, in qualsiasi momento, la città.

